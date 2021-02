Barcellona, shopping in Italia. Pronto lo scippo a Juventus e Inter

Il Barcellona vuole rifondare la squadra partendo da Dybala e Bastoni. I due calciatori sono però considerati incedibili da Juventus e Inter.

Il portale specializzato calciomercato.it ha dato un importante aggiornamento per ciò che concerne il prossimo mercato del Barcellona. In Catalogna devono rifare praticamente una squadra e il nuovo presidente ha intenzione di fare shopping in Italia. In particolare sono due i calciatori che i blaugrana vorrebbero portare al Camp Nou. Hanno scelto la par condicio per Juventus e Inter, senza far rientrare più nei loro piani il nome di Lautaro Martinez. Il Toro, infatti, rinnoverà con i nerazzurri. Gli obiettivi sono Bastoni e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sentenza spietata: «Cristiano Ronaldo ha fallito»

Barcellona su Dybala e Bastoni

Alessandro Bastoni, 21 anni, è uno degli inamovibili di Antonio Conte. Il difensore però piace al Barcellona che lo avrebbe individuato per la difesa del futuro. Possibilità di riuscita? Dipende molto da come evolveranno gli scenari sull’imminente cessione dell’Inter. Poi, come detto, c’è Paulo Dybala. La Joya è alle prese ora con l’infortunio al ginocchio e non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. I blaugrana sperano di poter approfittare della situazione e portare la Joya al Camp Nou.