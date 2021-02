Juventus, sentenza spietata: «Cristiano Ronaldo ha fallito»

By

Antonio Cassano boccia l’operazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il talento di Bari Vecchia bolla come fallimentare l’arrivo del portoghese.

Antonio Cassano di fallimenti sportivi se ne intende. Stamattina dalle colonne del Corriere dello Sport ha bollato come fallimentare l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. E’ la notizia della mattinata, quella che più di tutte sta facendo discutere. E’ un’accusa molto pesante sia al campione portoghese che alla Vecchia Signora. In sostanza si mette in discussione l’operato di Agnelli e Paratici che invece hanno portato a compimento il colpo del secolo.

Cassano, l’attacco a sua maestà

«Cristiano Ronaldo è stato acquistato dalla Juventus per vincere la Champions League, ma con lui i bianconeri hanno fatto peggio che in passato – ha detto -. E la Juventus lo scudetto lo avrebbe vinto comunque, con o senza di lui”. Cassano punta il dito contro la dirigenza bianconera: «E’ il progetto ad essere sbagliato. Alla Juventus contava solo vincere, ma ora, prima con Sarri e adesso con Pirlo, si sta cercando di vincere passando dal bel gioco, cambiando pelle. CR7 però, con le idee di Andrea non c’entra nulla».