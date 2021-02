Hellas Verona Juventus Diretta Live, segui con noi il match del Bentegodi

Diretta Live Hellas Verona-Juventus: mancano poche ore al fischio d’inizio del match del Bentegodi. Potrete seguire con noi la diretta testuale della gara

Hellas Verona Juventus Diretta/ Una gara che potrebbe valere molto più di tre i punti. La Juventus si presenta al Bentegodi reduce dal largo successo ottenuto contro il Crotone, che ha permesso alla compagine di Andrea Pirlo di mantenere inalterate le distanze dall‘Inter capolista, che ha 8 punti di vantaggio sui bianconeri ( che però devono ancora recuperare la partita contro il Napoli). Un eventuale vittoria della Juve a Verona permetterebbe ai Campioni d’Italia uscenti insidiare le prime due posizioni in classifica e di mantenere a debita distanza le inseguitrici: Cristiano Ronaldo e compagni non possono dunque permettersi un passo falso che sarebbe assolutamente deleterio a questo punto della stagione.

Non sarà facile per gli ospiti avere la meglio di un Verona che anche quest’anno sta offrendo un calcio assolutamente spettacolare. Gli scaligeri sono stati fermati dal Genoa (2-2), al termine di una gara dominata per molti frangenti: Juric sa come arginare la Juventus, costretta al pareggio nel match d’andata. A ciò si aggiunge il capitolo infortunio e squalificati, che obbligano Pirlo a reinventare la formazione titolare.