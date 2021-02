Sergio Ramos firma! Svolta clamorosa per il difensore più forte al mondo

Per Sergio Ramos sembra essersi rotto l’impasse che durava ormai da quasi due anni. Il difensore firmerà il rinnovo col Real Madrid fino al 2023.

Sta per esaurirsi uno dei tormentoni della stagione 2020-2021. Quello di Sergio Ramos, mister 5 Champions League. Il difensore del Real Madrid, considerato il più forte e completo del mondo, ha preso in considerazione una proposta arrivata dal suo club. Il tutto in prospettiva di un cambio radicale di cui dovrà essere il leader. In estate, infatti, con l’arrivo del nuovo allenatore (Allegri?) i blancos spenderanno una fortuna sul mercato e hanno bisogno di chi infonda ai nuovi il madridismo.

Sergio Ramos rinnova

Sergio Ramos si legherà così ancora al Real Madrid fino al 30 giugno 2023. Una notizia che spazza via tutte le voci che volevano il difensore classe 1986 lontano dalla Capitale spagnola. Il difensore in questi giorni, dove i rumors si sono susseguiti, è stato accostato con forza al Psg ma anche alla Juventus, dove avrebbe ritrovato Cristiano Ronaldo. E’ dunque facile pensare che il capitano chiuderà la sua carriera calcistica con la maglia del Real Madrid. L’obiettivo è vincere un’altra Champions League, perché è già da tempo il difensore più vicnente di sempre.