Verona-Juventus, c’è una positività al coronavirus: comunicato ufficiale

La Juventus è pronta ad affrontare questa sera il Verona in uno degli anticipi della 24esima giornata di serie A. Si gioca alle 20.45.

A poche ore dall’inizio del match però proprio dalla società scaligera arriva una notizia che senz’altro può creare un po’ di preoccupazione. “Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario” si legge nello stringato comunicato sul sito ufficiale. Dunque non si sa se il componente positivo sia un calciatore o meno, tuttavia c’è un po’ di apprensione visto che manca davvero poco al fischio d’inizio della partita.

Juventus e altri due match oggi in programma in serie A

Dunque in questo sabato che prevede tre partite di serie A, tra cui appunto Verona-Juventus, si è registrato l’ennesimo contagio legato ad una pandemia che non accenna a scompare. Un episodio che purtroppo conferma come il Covid sia sempre più presente nelle nostre vite. E che il calcio non fa eccezione. Nei giorni scorsi l’alto numero di positivi in casa Torino ha portato infatti al rinvio della partita che i granata avrebbero dovuto disputare contro il Sassuolo in questo turno di campionato.