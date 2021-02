Calciomercato Juventus, intrigo Donnarumma: dalla Francia ne sono sicuri

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere del Milan è sempre al centro dell’attenzione mediatica

Calciomercato Juventus Donnarumma/ In queste fredde ore invernali, a monopolizzare l’attenzione mediatica è sicuramente la situazione contrattuale relativa a Gianluigi Donnarumma: il portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia è ancora lontano dall’intesa con il Milan per il rinnovo del suo contratto in scadenza quest’estate. A dispetto delle dichiarazioni di Maldini, le richieste di Mino Raiola, che cura gli interessi di Gigio, non sono state ancora soddisfatte.

Donnarumma chiede un quadriennale a circa 9-10 milioni di euro a stagione: di diverso avviso è il Milan, che non vorrebbe andare oltre i 7,5 milioni, comprensivi di bonus. Questa situazione di empasse potrebbe favorire l’inserimento di altri club: tra questi, oltre alla Juventus, ci sarebbe sicuramente il Paris Saint Germain, alla ricerca di un portiere di assoluto affidamento.