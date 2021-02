Juventus, infermeria piena: solo un rientro contro lo Spezia

La Juventus vive davvero un momento di grande emergenza nella sua rosa, visti i tanti assenti nell’organico di Andrea Pirlo.

Assenze che soprattutto in questa fase della stagione possono davvero pesare tantissimo. E lo si visto già ieri sera, quando a Verona la squadra bianconera non è riuscita ad andare oltre l’1-1. Un pareggio che potrebbe consentire la fuga dell’Inter verso lo scudetto nel caso in cui oggi Lukaku e soci batteranno il Genoa. Una Juventus incerottata che a marzo avrà un calendario fitto di impegni, per questo motivo si spera di recuperare più elementi possibili.

