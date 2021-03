Juventus, Capello umilia Pirlo in diretta TV. Cosa ha detto

Fabio Capello molto duro nei confronti di Andrea Pirlo. Per l’ex ct dell’Inghilterra il modo di giocare della Juventus è insufficiente del tutto.

Quando Fabio Capello parla, non guarda in faccia a nessuno. Così è successo in Champions League con Conte, così è successo ieri sera con Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus è stato letteralmente massacrato dall’ex ct della nazionale inglese. «A questa Juve – ha detto – manca qualcosa rispetto a quelle di Allegri e Sarri. A centrocampo non ci sono uomini che fanno girare la palla. Gli unici a fare la differenza sono Cristiano Ronaldo e Chiesa. Dybala manca tantissimo a questa squadra, Kulusevski non si è ancora imposto. Col Porto bianconeri hanno giocato a rugby. Nessuno prendeva l’iniziativa. Così diventa dura».

Capello e l’attacco a Pirlo

Capello è andato giù pesante a Sky, ma c’è da considerare che il centrocampo bianconero è inesistente. Gli infortuni hanno privato l’allenatore di ricambi e alternative. In più, l’assenza di precampionato ha fatto il resto. La svolta deve arrivare dalla mediana, dal ritmo, dalla fluidità di gioco. La “quadra” trovata con Arthur-Bentancur-McKennie non è al momento replicabile per i problemi del brasiliano. Tutti gli altri assetti hanno mostrato inceppamenti nella gestione del pallone e dei tempi.