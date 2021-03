Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco in estate: tutti i nomi

Il calciomercato della Juventus si preannuncia davvero bollente in questa estate del 2021. Con i bianconeri intenzionati sicuramente a rinforzarsi.

Uno dei reparti che saranno ritoccati è senz’altro l’attacco. Che anche numericamente ha bisogno di innesti. Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere in bianconero, anche se il suo ingaggio pesa tantissimo sulle casse del club. Per Morata si parla di un rinnovo oneroso del prestito dall’Atletico Madrid, in attesa che lo spagnolo torni al top. Mentre Dybala rimane un punto interrogativo e c’è anche chi ipotizza una sua partenza alla fine di questo campionato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, le big d’Europa sul difensore centrale francese

LEGGI ANCHE –>Ronaldo boom, annunciata la data del suo ritiro

Calciomercato Juventus, tutti i nomi per l’attacco del futuro

Il portale Calciomercato.it ha ipotizzato gli scenari futuri dell’attacco juventino. Molto dipenderà ovviamente dalla permanenza o meno dei tre attaccanti attualmente in rosa. Ma i nomi dei possibili colpi fanno sicuramente sognare. Aguero del City e Depay del Lione sono due affari possibili a parametro zero e sul loro valore tecnico non si discute. Il sogno sarebbe quello di arrivare all’astro nascente Haaland del Borussia Dortmund, ma il prezzo del centravanti è destinato a raggiungere quote astronomiche. Difficile portarlo in Italia. Più economica l’alternativa Lacazette, visto che l’attaccante francese è pronto a lasciare l’Arsenal. E non bisogna nemmeno escludere la pista che potrebbe riportare Icardi dal Psg in Italia oppure Milik, che dopo sei mesi di Marsiglia potrebbe essere tentato da una eventuale offerta bianconera. Tante ipotesi che comunque fanno stare tranquilli i tifosi bianconeri: la Juventus vuole essere sempre più forte.