Juve-Napoli, incredibile De Laurentiis: la nuova richiesta

Juve-Napoli, nuovi problemi per la sfida già saltata. I campani vorrebbero farla slittare ancora. Le ultime

Prima non parte per il Piemonte, poi piazza un ricorso che fa scuola e che permetterà ai granata del Torino di non presentarsi oggi all’Olimpico per disputare la gara contro la Lazio. Adesso vorrebbe un altro slittamento. Juve-Napoli non si deve giocare. E c’è sempre De Laurentiis a muovere i fili di tutto questo.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente partenopeo vorrebbe chiedere il rinvio di una gara, che ancora non ha una data fissata ufficialmente, ma che probabilmente dovrebbe giocarsi il prossimo 17 marzo. Motivo? Il Napoli, se proprio quel giorno venisse messa a calendario la sfida dell’Allianz, avrebbe in una settimana tre impegni esterni difficilissimi che decideranno senza dubbio la stagione della squadra di Gattuso. Verrebbe da dire…chi è causa del suo mal pianga se stesso.

