Juventus, rinascita o resa? Pirlo si gioca tutto in pochi giorni

Juventus, è la settimana della rinascita o della resa: Pirlo si gioca tutto All’Allianz Stadium in pochi giorni

Spezia, Lazio e Porto: tutto in 10 giorni. Sarà rinascita bianconera o resa sia in campionato che in Champions League? Non si sa, ma sicuramente Pirlo si gioca la stagione nell’arco delle prossime tre gare. Passano tutte dall’Allianz Stadium, il fortino bianconero, che può diventare teatro per l’inizio di una “nuova” stagione.

In altri tempi – spiega Tuttosport – questo trittico di partite interne sarebbe stato visto come un sollievo per tecnico, squadra e tifosi. Ma quest’anno le cose sono cambiate: senza pubblico il fattore campo è andato quasi a farsi benedire e il cammino bianconero, tra le mura amiche, non è di certo paragonabili alle altre stagioni.

Juventus, l’Allianz deve tornare a essere fortino

Due sconfitte e tre pareggi in 17 gare disputate in casa. Non è il massimo per una squadra che vuole continuare a vincere e lo deve fare perché è nata per questo. La Juventus però può e deve sfruttare il fattore interno anche per via delle questioni prettamente logistiche. Importante non viaggiare sempre in un’annata ricca d’impegni come questa. Senza dimenticare che c’è il Covid di mezzo che ha scombussolato tutti i piani.

E allora sì, deve essere per ovvi motivi la settimana della rinascita bianconera. Imprescindibile fare tre punti stasera contro lo Spezia e continuare su questa scia sabato prossimo contro la Lazio. Sempre in casa. Poi, la settimana prossima, arriverà il Porto: un risultato ampiamente ribaltabile grazie alla rete di Chiesa arrivata in Portogallo. Ma non sarà semplice avere la meglio sulla squadra di Conceicao. Che si chiuderà e cercherà di non prenderle. Ma la Juve ha l’obbligo di superare il turno.