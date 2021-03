Juventus Spezia, fine primo tempo: ecco le reazioni social più esilaranti

Si è concluso il primo tempo di Juventus Spezia: vediamo insieme come hanno vissuto i primi 45 minuti di gioco i tifosi bianconeri ma non solo

Juventus Spezia Reazioni social/ Una partita da non sbagliare per la Juventus di Andrea Pirlo, che affronta all’Allianz Stadium uno Spezia in forma e galvanizzato dalle buone prestazioni offerte nelle ultime apparizioni. I bianconeri, reduci dal mezzo passo falso in quel di Verona, partono contratti anche con i liguri, che si affacciano pericolosamente dalle parti di Szczesny nei primi dieci minuti di gara. La Juve accenna ad una timida reazione, trova anche la via del goal con Federico Chiesa che però viene annullato dall’arbitro.

Sul finire della prima frazione di gioco, i padroni di casa sono apparsi in crescita e hanno colpito un palo con Cristiano Ronaldo, a Provedel battuto.