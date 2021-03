Romagnoli verso la Juventus. L’affare può farsi grazie a Raiola e ad uno scambio

Il Milan preferisce Tomori al capitano Romagnoli. Potrebbe rappresentare un’occasione importante di mercato per la Juventus.

Alessio Romagnoli fa discutere molto in casa Milan. Il capitano è nell’occhio del ciclone e dalla Juventus osservano interessati l’evolversi della faccenda. Ha fatto parecchio rumore, infatti, l’esclusione del difensore rossonero. Il difensore romano era reduce da due pessime prestazione nel derby contro l’Inter e con la Stella Rossa in Europa League. Per il 26enne, che è in scadenza di contratto nel 2022, si è subito tornato a parlare di futuro. E quale miglior accostamento se non quello con la Vecchia Signora?

Romagnoli-Juventus, cosa c’è dietro

Il sito ‘paolobargiggia.it’ evidenzia come dietro la scelta di ieri ci sia anche la volontà da parte della società rossonera di mandare un messaggio forte e chiaro al suo agente. Con Mino Raiola, infatti, sarebbe in atto un braccio di ferro sul rinnovo del contratto del difensore, e anche di quello di Donnarumma. «Un segnale forte per far capire che è la società a decidere sul futuro dei suoi giocatori e non l’agente» scrive il giornalista Mediaset. All’orizzonte c’è la Juventus che potrebbe proporre uno scambio con Douglas Costa, chiaramente con un conguaglio in favore dei bianconeri.