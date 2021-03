Calciomercato Juventus, l’agente di Alaba ha dato importanti novità sul giocatore in chiave futura, con destinazione ancora incerta.

Calciomercato Juventus, David Alaba lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, realtà ormai assodata. Ma la verità che tutto è ancora da decidere. Il giocatore sembrava proiettato verso Madrid, in Spagna si parlava già di caso chiuso ma ad informare sul futuro ancora incerto della trattativa è stato lo stesso agente del giocatore che ha rivelato: “Tutti i top club europei sono su di lui, ma sarà solo David a prendere la decisione finale”. Insomma ancora grandi aperture per i bianconeri che sono in corsa per assicurarsi le prestazioni del laterale austriaco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Buffon e il rapporto con Pirlo: “Amici sì, ma…”

Alaba alla Juventus? Calciomercato: l’agente ha una novità

I bianconeri stanno cercando di chiudere l’operazione ma non sono gli unici. Il giocatore è seguito da tanti big club europei, in primis ancora il Real Madrid, ma anche i due Manchester e ovviamente il Paris Saint Germain che è in pole quando si tratta per giocatori di spessore.