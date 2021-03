Calciomercato Juventus, Agnelli ha deciso: il matrimonio continua

La Juventus è ormai da anni il club più vincente in Italia, lo testimoniano i ben nove scudetti consecutivi vinti da parte della squadra bianconera.

Quest’anno arrivare al decimo tricolore consecutivo sembra complicato, ma nessuno ha voglia di mollare e la squadra di Pirlo proverà ad agganciare l’Inter di Conte. Ad ogni modo è anche tempo di guardare al futuro, comunque andranno le cose. E, come recita un famoso detto, “squadra che vince non si cambia”. In campo ma anche fuori. Ed è per questo motivo che potrebbe arrivare una conferma in blocco dell’attuale dirigenza.

