Calciomercato Juventus, i bianconeri sui propri portali social annunciano l’acquisto a titolo definitivo di McKennie.

Calciomercato Juventus, la società ha il piacere di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Weston McKennie. Il centrocampista americano classe 1998 ora è ufficialmente di proprietà bianconera. Notizia che farà felice i tanti tifosi e anche lo stesso Pirlo. L’americano arrivato in prestito con diritto di riscatto, adesso, è totalmente della Juventus. Lo annuncia lo stesso club torinese sui propri social.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’acquisto del mediano: a titolo definitivo

Già un punto fermo del centrocampo di Pirlo, McKennie è un giocatore che in poco tempo si è già preso la titolarità. Grinta, entusiasmo e spirito di sacrifico. In pochi mesi è già diventato idolo dei tifosi e molto apprezzato da mister e compagni per la dedizione con cui gestisce ogni partita. McKennie è il primo calciatore americano della storia bianconera e, dopo questo annuncio, lo sarà, si spera, per lungo tempo.

Il club annuncia sui propri portali social il suo riscatto con una nota ufficiale: “UFFICIALE | Acquisizione a titolo definitivo del cartellino di McKennie”. Ora i tifosi potranno festeggiare. McKennie è finalmente tutto bianconero.