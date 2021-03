Calciomercato Juventus, scoppia la Kean mania: il Psg ha un piano

Le prestazioni di Moise Kean sono all’ordine del giorno: l’attaccante italiano sta impressionando tutti per costanza di rendimento

Calciomercato Juventus Kean/ La sontuosa prestazione fornita al Camp Nou ha fatto accendere, semmai fosse necessario, le luci dei riflettori su di lui. Stiamo parlando di Moise Kean che, dopo un inizio di stagione in sordina, è riuscito a soffiare il posto da titolare a Mauro Icardi: l’ex attaccante dell‘Everton rappresenta un vero e proprio attaccante moderno, capace di interpretare al meglio le due fasi, di dialogare con i compagni, avendo un ruolo tutt’altro che ininfluente nello sviluppo della manovra.

E pensare che in estate, Moise è stato a un passo dal vestire la maglia della Juventus, prima che la dirigenza bianconera decidesse di piazzare l’affondo decisivo per Federico Chiesa. Approdato al Paris Saint Germain con la formula del prestito, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe continuare la sua esperienza sotto la Tour Eiffel. Come riportato da tuttojuve.com, infatti, i parigini avrebbero tutta l’intenzione di acquistare a titolo definitivo l’attaccante ex Juve, valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Staremo a vedere i futuri sviluppi della vicenda.