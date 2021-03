Juventus, salgono gli introiti: il motivo è paradossale

Juventus, salgono i ricavi: motivo paradossale. Sono due le voci che hanno fatto registrare un aumento nonostante la pandemia

E-commerce che cresce del 60%. Grazie ovviamente al fatto che molti non sono usciti nel periodo della pandemia e che quindi hanno acquistato online. Questo è quanto viene fuori dai risultati finanziari relativi al primo semestre del 2020-2021. E che sono stati commentati dalla società bianconera con una nota ufficiale.

“Si segnala inoltre il positivo andamento dei ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità (in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente) nonché all’aumento dei ricavi dell’e-commerce (in incremento del 60%) che in parte compensa l’inevitabile calo dei ricavi tramite canale dei negozi fisici”. In questo modo si è esposta la Juventus, spiegando questo importante traguardo.

