Juventus, l’esito degli esami: in bilico anche per la Lazio

Juventus, arriva il comunicato sulle condizioni del difensore. Resta in bilico anche per la partita di sabato contro la Lazio

Ieri l’infortunio nella fase di riscaldamento. Oggi gli esami strumentali per Matthijs De Ligt, arrivato questa mattina al J|Medical per capire la gravità delle problema. C’è una notizia positiva, perché la nota della Juventus ha confermato che non ci sono delle lesioni muscolari.

“Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Questa la nota della società bianconera. Ma il difensore olandese, in ogni caso, rimane comunque in dubbio per la gara di sabato sera, all’Allianz, contro la Lazio. Che ieri, oltretutto, non ha giocato e che sicuramente arriverà riposata all’appuntamento del fine settimana.

LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala quasi pronto. Le condizioni degli altri infortunati