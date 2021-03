Juventus, sfuma De Paul? Calciomercato, il Liverpool prepara l’offerta

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul piace molto al Liverpool che avrebbe preparato un’offerta da 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus De Paul/ Da alcune stagioni, la Juventus è sulle tracce di Rodrigo De Paul. Il ventiseienne centrocampista dell‘Udinese si sta confermando anche questa stagione su livelli molto alti, trascinando la sua squadra grazie alla sua tecnica e proverbiale forza fisica. La qualità dell’argentino lo rende un centrocampista assolutamente completo, e non è un caso che i principali top club abbiano cominciato a bussare alla porta del club friulano.

In estate il Leeds si era spinto ad offrire ben 28 milioni di euro per cercare di vincere le resistenze dell‘Udinese, che però ha rifiutato le avances del club inglese, continuando a chiedere 40 milioni di euro. In Italia la Juve sembra essere la pista più calda per l’argentino, che però piace anche a Jurgen Klopp.