Juventus Napoli, c’è la data definitiva per il recupero del match di Serie A

Juventus Napoli, finalmente la data definitiva per il recupero del match di Serie A: la partita si giocherà il 17 marzo 2021.

Juventus Napoli, finalmente la data di recupero del match di Serie A. La partita si recupererà ufficialmente il 17 marzo. Una partita che è stata oggetto di diversi problemi, in primis per l’intervento dell’Asl che bloccò ai tempi la trasferta dei partenopei direzione Torino, ora dopo i tre punti assegnati a tavolino ai bianconeri e poi nuovamente revocati, la partita si giocherà ufficialmente il 17 marzo.

Il match di Torino finalmente, dopo tutti i rinvii, ha una data precisa. Il 17 marzo i bianconeri recupereranno la partita di Serie A. Ora ci sarà da capire se Pirlo riuscirà a recuperare uomini fondamentali per una sfida di questo calibro. Come sappiamo, purtroppo, quest’anno la stagione per i bianconeri non è stata delle più fortunate. Tanti assenti in ogni ruolo proprio in questa fase cruciale della stagione. Ieri Morata è finalmente ritornare al gol e quindi le speranza sono di riaverlo al massimo delle forze per la sfida contro i partenopei. L’augurio di Pirlo e staff è di poter, finalmente, ritornare al completo e cercare di macinare punti importanti nonostante la distanza dal vertice della classifica con l’Inter.