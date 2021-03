Playoff in Serie A, potrebbe essere ancora la soluzione sul tavolo

I media ora agitano i playoff come uno spauracchio, mentre quando la Juventus era prima in classifica rappresentava un’innovazione da seguire.

Secondo quanto si legge su La Repubblica, dopo i casi di Juve-Napoli e Lazio-Torino, e con i traguardi stagionali che si avvicinano, tornano in auge i playoff. Secondo il quotidiano più importante del paese, sarà più difficile convincere le squadre ad accettare fedelmente la procedura stilata a inizio stagione senza fiatare. E di qui in avanti l’intervento delle Asl potrebbe essere sempre più frequente. Così, con un calendario contingentato, sarebbe inevitabile il default. Che magari farebbe tornare d’attualità parole e concetti che avevamo ormai dimenticato: più che l’algoritmo per assegnare lo scudetto, i mitici playoff.

La soluzione dei playoff

Soluzioni estreme che riportano il discorso indietro di un anno, ai primi mesi della pandemia. Ma che sarebbero inevitabili, se improvvisamente uno stuolo di partite rinviate impedisse di immaginare una regolare conclusione della stagione. Adesso, però, i playoff vengono visti come uno spauracchio. Probabilmente soltanto perché in vetta c’è l’Inter e non la Juventus. I più ricorderanno un anno fa che, con la Vecchia Signora in vetta, da più parti si auspicava una final four in modo da rimescolare tutto. Oggi lo scenario chissà perché è diverso, come gli aggettivi usati…