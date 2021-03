Isco è tornato al centro del progetto tecnico di Zinedine Zidane, ma il tecnico a fine anno lascerà ad Allegri. La Juventus è pronta ad ingaggiarlo.

E’ il portale spagnolo As a dare un importante aggiornamento sulla questione relativa ad Isco, uno dei sogni proibiti che caratterizzò la gestione Allegri. Paratici non ha mai smesso di apprezzarlo, tanto che di continuo ne ha parlato con il Real Madrid. I Blancos però conoscono la validità dell’ex Malaga e non lo hanno mai considerato cedibile, nemmeno con Zidane a spedirlo in panchina. L’addio imminente di Zizou e l’arrivo proprio di Max, potrebbe blindare il fantasista al Bernabeu.

Isco, contratto in scadenza nel 2022