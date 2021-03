Juventus, infortunio Arthur: ecco cosa filtra per il match contro il Porto

Infortunio Arthur, Juventus: il calciatore brasiliano è pronto a stringere i denti in vista del match contro il Porto

Juventus Arthur infortunio/ Buone notizie in casa Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, Arthur potrebbe scendere in campo in vista del delicato ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il brasiliano starebbe avvertendo meno dolore del solito dopo aver accusato la calcificazione della membrana interossea un mese fa, e potrebbe stringere i denti per dare il suo contributo nel match contro i lusitani. Nei prossimi giorni l’ex Barca sarà sottoposto ad ulteriori esami strumentali, per stabilire l’entità di un infortunio che ha privato la Juve del suo play maker.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, esclusivo Oreggia: il futuro di Dybala

Molto dipenderà dal responso dei prossimi esami: lo staff sanitario bianconero vorrebbe evitare di incappare in pericolose ricadute che, giunti in questa fase della stagione, potrebbe rivelarsi assolutamente deleteria per la compagine di Andrea Pirlo, alle prese con infortuni di ogni genere. La “Vecchia Signora” sembrava aver trovato una propria quadratura con il suo regista a dettare i ritmi di gioco, ma ha dovuto fare di necessità virtù nell’ultimo periodo.