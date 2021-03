Il suo nome sarà per sempre legato indissolubilmente alla Juventus e non potrebbe essere altrimenti visti i tanti trionfi in bianconero.

Stiamo parlando ovviamente di Massimiliano Allegri, che a Torino è stato uno dei tecnici più vincenti della storia recente della Juventus e che da due anni non siede in panchina. L’allenatore livornese sta aspettando l’occasione giusta per tornare in pista, con tanta voglia ovviamente di tornare a vincere e di essere protagonista. Nei mesi scorsi è stato accostato più volte alla Roma e non è detto che possano essere proprio i giallorossi la sua prossima destinazione futuro. Tutto è ancora in bilico per lui.

