Il bomber bionico Haaland lascerà il Borussia Dortmund. Raiola ha parlato con la Juventus, spiegando che la destinazione sarà il Real Madrid.

Erling Haaland giocherà con il Real Madrid nel prossimo campionato. Il popolare quotidiano iberico AS ha spiegato che il norvegese ha deciso la sua prossima destinazione. Sono le merengues e non la Vecchia Signora la compagine che intende sposare per andare a vincere Champions League e Pallone d’Oro. Ne ha parlato anche il suo super agente, Mino Raiola, alla Juventus. Insomma: zero possibilità che possa raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo.

Haaland verso il Real Madrid

Con Erling Haaland destinato al Real Madrid, si spiega la decisione della Juventus di battere il sentiero del rinnovo contrattuale per Cristiano Ronaldo. Cr7 non ha alcuna intenzione di abdicare ed ha chiesto il rinnovo. Vuole chiaramente delle certezze sulla qualità della rosa e sui progetti futuri. Non è tipo che vuole arrendersi senza vincere niente, ecco perché sta spronando i compagni in vista della Champions e del rush finale di campionato. Agnelli non ha altra soluzione che accontentarlo, perché non esistono ad oggi attaccanti del suo valore sul mercato. C’era il norvegese, ma finirà al Bernabeu. Allora tanto vale non cambiare la propria stella.