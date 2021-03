Juventus Lazio, probabili formazioni: la scelta su Cuadrado e Bonucci

Probabili formazioni di Juventus Lazio, ecco le possibili scelte su Cuadrado e Bonucci in vista del match contro i biancocelesti

Cuadrado Juventus Lazio Bonucci / Mancano poco meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio di Juventus Lazio, uno degli anticipi della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Un match che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni della compagine di Andrea Pirlo che, rinfrancata dal successo in campionato contro lo Spezia, non può assolutamente perdere punti preziosi dall’Inter capolista che, ora come ora, sembra essere una vera e propria macchina da guerra.

Una vigilia per niente facile per la Juventus, che nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti con la positività al Covid di Rodrigo Bentancur, che sarà dunque out anche per la gara contro il Porto, vero e proprio spartiacque della stagione della Vecchia Signora. L’assenza dell’uruguayano si aggiunge a quella, ben più decisiva, di Arthur, che non ha ancora smaltito i postumi della calcificazione alla membrana interossea che lo attanaglia da più di un mese. Buone notizie, invece, sul fronte difensivo, dal momento che Juan Cuadrado, secondo quanto rivelato da Sky Sport, dovrebbe partire addirittura titolare.