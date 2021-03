Juventus Lazio, Serie A: questa sera i bianconeri affronteranno una delle squadre più insidiose del campionato, CR7 partirà dalla panchina.

Juventus Lazio, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante questa sera all’Allianz Stadium. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, le parole di Chiesa sono state fondamentali per riacquistare quel cinismo necessario a coronare gli obiettivi stagionali. Nonostante la distanza in classifica con la capolista, questa sera gli undici di Pirlo scenderanno in campo per ottenere i tre punti, contro una delle squadre più insidiose del campionato: la Lazio di Simone Inzaghi. Ancora assenti e un panchinaro di lusso, Cristiano Ronaldo.

Formazioni ufficiali Juventus Lazio: CR7 in panchina

Ancora tanti assenti nelle file bianconere, il periodo per quanto concerne gli infortuni non è certo fortunato, tutt’altro. Ancora out il capitano Giorgio Chiellini, De Ligt, Bentancur (che è stato riscontrato positivo al Covid-19), Dybala e Frabotta. Pirlo vuole provare a fare punti importanti ma dovrà fare i conti con l’insidia di tanti assenti per questo match, anche Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina questa sera.