Juventus-Lazio, anche Cristiano Ronaldo in dubbio: le ultime

Juventus-Lazio, anche Cristiano Ronaldo è in dubbio. Problema fisico per l’attaccante bianconero che potrebbe non giocare

Un’altra tegola si potrebbe abbattere su Andrea Pirlo. Secondo quanto scrive calciomercato.it, anche Cristiano Ronaldo sarebbe in dubbio per la gara di questa sera contro la Lazio.

L’ attaccante portoghese infatti avrebbe avvertito un problema fisico nel corso dell’ultimo allenamento. E sarebbe quindi pronto al forfait. Ovviamente al momento non ci sono altri riscontri sulla vicenda. Anche se ieri Pirlo, in conferenza stampa, aveva annunciato la presenza di Ronaldo in attacco.

