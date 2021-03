Juventus-Lazio probabili formazioni: nodo da sciogliere per Pirlo

La Juventus questa sera gioca una delle partite più importanti della sua stagione contro la Lazio e lo fa in piena emergenza di formazione.

Andrea Pirlo infatti deve fare i conti con le assenze in questo match così importante, nel quale la sua Juventus deve per forza di cose riuscire a centrare la vittoria per non perdere terreno dall’Inter di Antonio Conte. Di contro si trova una Lazio più riposata, che non ha giocato nell’ultimo turno il suo match contro il Torino (falcidiato dal Covid) e che cercherà di ottenere un successo allo Stadium. La volata Champions sarà molto tirata fino alla fine del torneo e ogni punto può tornare utile. Insomma un duello nel quale il pareggio è assolutamente un risultato da evitare per la Juventus ma che potrebbe essere ben accetto dai ragazzi di Inzaghi

