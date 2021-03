Juventus Lazio, rigore negato ai bianconeri: la reazione social

Juventus Lazio, un episodio ha già fatto parlare i social. Un rigore negato ai bianconeri nel primo tempo della sfida allo Stadium.

Juventus Lazio, un rigore negato ai bianconeri. La Juventus sotto di uno zero non ottiene il rigore su un tocco di mano causato da un rimpallo in area. Un episodio che è già diventato oggetto di discussione su tutti i social e portali bianconeri. Secondo i tifosi il rigore era netto ma l’arbitro ha lasciato correre. Ora la partita è finita nel primo tempo sul risultato di 1-1. Rabiot ha portato la squadra di Pirlo al pareggio contro la Lazio di Simone Inzaghi che stava comunque disputando una buona prestazione. Ora forza e coraggio che il secondo tempo dovrà certamente cambiare mentalità. Troppi errori in fase difensiva non devono più essere commessi soprattutto contro squadre di questo calibro.

LEGGI ANCHE >>> Video Gol Rabiot Juventus Lazio: pareggio per i bianconeri!

LEGGI ANCHE >>> Video Gol Correa Juventus Lazio: vantaggio per la Lazio!