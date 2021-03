Pagelle Juventus Lazio e voti: Morata fantastico, Rabiot accende la luce

By

Voti e pagelle di Juventus Lazio: l’analisi della prestazione della gara dello Stadium.

Pagelle Juventus

Szczesny 6,5: Non può nulla sulla conclusione al fil di cotone di Correa, che lo fredda sul primo pallo. Attento e puntuale in almeno tre interventi: non si tratta di miracoli quelli effettuati su Fares, Immobile e Luis Alberto, ma il polacco c’è sempre

Demiral 6,5 Mezzo voto in più per la carica che il turco infonde ai suoi compagni. “Siamo la Juve” grida al goal di Morata: come un veterano!

Alex Sandro 6 Si adatta bene al ruolo di centrale, e contro Immobile e Luis Alberto non era per niente facile