Video Gol Correa Juventus Lazio: vantaggio per la Lazio!

Video Gol Juventus Lazio, Serie A: Correa porta in vantaggio gli ospiti. Clicca qui per vedere la rete del match.

Video Gol Juventus Lazio, Serie A: Correa segna per gli ospiti. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai rivali della Juventus, portando in vantaggio la Lazio di Simone Inzaghi su un errore di Kulusevski. Correa non sbaglia e porta in rete i ragazzi di Inzaghi. Ora concentrazione fino alla fine del match, il maestro ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e vincere in casa all’Allianz Stadium e guadagnare punti importanti per la classifica, nonostante lo svantaggio. Una vittoria che potrebbe già figurare fondamentale qualora i bianconeri uscissero da questa partita con i tre punti, così da puntare senza sosta la strada che porta verso il primato in classifica. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti ma intanto Correa porta in gol la Lazio.

