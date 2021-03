Cagliari, due titolari non ci saranno contro la Juventus per squalifica

Cagliari Juventus, Pavoletti e Lykogianis erano diffidati e contro la Sampdoria hanno rimediato il cartellino giallo

Cagliari Juventus Lykogiannis Pavoletti / L’importante successo ottenuto contro la Lazio ha rivitalizzato la Juventus, che ora è atteso dal delicato confronto in Champions League contro il Porto: allo Stadium bisognerà ribaltare il 2-1 del Do Dragao per riuscire a raggiungere i quarti di finale della massima competizione continentale. Dopo le fatiche di Coppa, i bianconeri si ritufferanno in campionato: Cristiano Ronaldo e compagni se la dovranno vedere con un Cagliari rivitalizzato dalla cura Semplici, e che è riuscito a strappare un prezioso pareggio contro la Sampdoria per effetto di un goal di Nainggolan al 96′.

I sardi, però, dovranno fare a meno di due pedine importanti nella sfida contro la Juventus: Pavoletti e Lykogiannis, infatti, che erano diffidati, hanno rimediato il cartellino giallo che proibirà loro di scendere in campo alla Sardegna Arena nel match di domenica prossima. Una partita che la Vecchia Signora è obbligata a vincere, per cercare di non perdere contatto dall’Inter capolista e dal Milan, corsaro oggi al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Vincere per continuare ad inseguire il sogno scudetto: questo il mantra che dovrà accompagnare i Pirlo boys da qui fino al termine della stagione.