Calciomercato Juventus, pressing su Rabiot: la cifra richiesta

Nel prossimo calciomercato la Juventus indubbiamente cercherà di potenziare un po’ tutti i reparti, dall’attacco alla difesa.

Come sempre la società bianconera vuole rimanere al top in Italia e in Europa e per questo motivo cercherà di puntellare l’organico con acquisti di qualità, calciatori che possano fare la differenza. Uno dei reparti che dovrebbe subire maggiori cambiamenti è il centrocampo. Dove si sognano grandi acquisti come quello di Milinkovic-Savic oppure il ritorno di Pogba. Ma dove inevitabilmente potrebbero anche esserci delle cessioni.

