Juve-Milan, bianconere per lo scudetto: dove seguirla

Juve-Milan, la squadra allenata da Rita Guarino si gioca la scudetto nella gara contro il Milan. Le bianconere a punteggio pieno.

E’ la gara che vale lo scudetto. Che sarebbe, per la Juventus femminile, il quarto consecutivo. Le ragazze di Rita Guarino sfidano il Milan di Maurizio Ganz (fresco di rinnovo contrattuale) cercando d’imporsi così come all’andata, quando a San Siro, una rete su rigore di Cristiana Girelli, regalò vittoria e tre punti.

Non sarà semplice. Anche perché le rossonere, guidate da Valentina Giacinti, hanno perso solamente quella partita. Poi, così come le bianconere, le hanno vinte tutte. Quindi ci si gioca lo scudetto, senza se e senza ma. Se Girelli e compagni riusciranno a portare a casa l’intera posta in palio, possono iniziare a mettere in frigo lo champagne.

