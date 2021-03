Juventus, testa al Porto: importanti rientri in vista

La lotta scudetto è ancora aperta per la Juventus. Che però ora volta pagina: martedì c’è da affrontare il Porto in Champions League.

Una partita che per i bianconeri di Andrea Pirlo è sicuramente in salita. All’andata i portoghesi si sono imposti per 2-1 in casa e questo vuol dire che la Juventus dovrà vincere a tutti i costi se vuole passare il turno. Il gol segnato in trasferta può pesare tanto, ma nello stesso tempo si dovrà cercare di non subire reti contro un Porto sempre abile a colpire in contropiede. Partita apertissima, però c’è maggiore fiducia nell’ambiente juventino dopo il recupero di calciatori molto importanti.

