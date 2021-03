Kean alla Juventus, calciomercato: la mossa di Psg per blindarlo

Calciomercato Juventus, Kean ha convinto Leonardo a riscattarlo dall’Everton: il dirigente ha un piano per la trattativa con l’Everton

Calciomercato Juventus Kean Psg/ Dopo un inizio di stagione in sordina, Moise Kean si è preso il Paris Saint Germain, trascinandolo alla rimonta in campionato, portandolo alla clamorosa impresa del Nou Camp al cospetto del Barcellona. Una crescita esponenziale, che gli ha fatto meritare un posto da titolare in pianta stabile: l’italiano è stato schierato molte volte al posto di Mauro Icardi, che sembrerebbe al passo d’addio proprio a causa dell’esplosione del proprio collega di reparto.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, addio De Ligt: il futuro del difensore è segnato

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Leonardo sarebbe intenzionato a riscattare l’attaccante in prestito dall’Everton per circa 30 milioni di euro. Una cifra che i parigini si impegnerebbero a versare nella casse dei Toffees non a stretto giro di posta, ma tra un anno: la volontà dei francesi è quella di prorogare di almeno un anno il termino ultimo per ratificare l’operazione, in maniera tale da non gravare troppo su un bilancio duramente messo alla prova nelle ultime stagioni, a seguito dei numerosi colpi in entrata messi a segno dallo sceicco.