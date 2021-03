Juventus, ballano 10 milioni di euro: Champions fondamentale

By

Il passaggio ai Quarti di finale di Champions League porterebbe alla Juventus 10,5 milioni di euro. E’ necessario eliminare il Porto domani sera.

Non giriamoci intorno: l’eliminazione dalla Champions League sarebbe qualcosa di terrificante. Avrebbe ripercussioni a livello sportivo, ma soprattutto economico. In periodo di recessione e di pandemia sanitaria, la Vecchia Signora non può permetterselo. Il passaggio ai Quarti di finale, varrebbe almeno 10,5 milioni. La rimonta sul Porto vale quindi tantissimo. La Juventus deve evitare la seconda beffa consecutiva agli ottavi di finale, dopo quella dello scorso anno con il Lione, ma vuole anche incrementare i ricavi che la Champions League garantisce.

Juventus, non passare sarebbe un dramma

A fare il punto è il Corriere dello Sport questa mattina. Il passaggio ai quarti vale appunto 10,5 milioni, tanto è il bonus assicurato dalla Uefa a chi si conquista il posto tra le prime otto d’Europa. In tempi normali, sarebbero stati aggiunti anche gli incassi da “matchday” – biglietteria, ristorazione, merchandising, visite al museo e allo stadio -, completamente azzerati però dalla pandemia. E’ stato così nella fase a gironi; sarà così per la gara di domani con il Porto, negli eventuali turni successivi e finché il coronavirus non darà tregua.