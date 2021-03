Aguero alla Juventus, novità per l’argentino. Dalla Spagna ne sono certi

Aguero lascerà il Manchester City alla fine della stagione. La Juventus sta facendo tutto per strapparlo la PSG, ma dipende tutto da… Messi.

Novità molto importanti provenienti dalla Spagna. Il portale calciomercatoweb.it riporta un’indiscrezione di El Chiringuito sulla futura destinazione di Sergio Aguero, sempre più distante dal Manchester City. Il suo profilo, nonostante una stagione sfortunata, continua a far gola ai maggiori club internazionali che fiutano il super colpo. Il contratto è in scadenza a giugno 2021 e l’attaccante non è ancora in odore di rinnovo. In Italia sono la Juventus sta pensando ad imbastire il post-Ronaldo, l’Inter il post-Lautaro. Tuttavia la destinazione del Kun potrebbe dipendere da Messi…

Aguero in odore di Psg

Aguero potrebbe giocare con Messi, ma non nel Barcellona. Sembra essere infatti il Paris Saint-Germain la squadra per cui potrebbero giocare i due ‘assi’ del calcio argentino. Da poco è stato eletto Joan Laporta come nuovo presidente del Barça e bisognerà capire se riuscirà a trattenere ‘La Pulce‘, visto che anche lui ha il contratto in scadenza a fine stagione e si è parlato anche dell’Inter. Se Mbappè non trovasse l’accordo per il rinnovo, allora la pulce sarebbe già a Parigi e il suo compagno di Nazionale lo seguirebbe.