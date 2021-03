Juventus-Porto streaming: dove vederla in diretta tv e in chiaro

Juventus-Porto probabili formazioni

Juventus-Porto è la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con fischio d’inizio alle ore 21. Si ripartirà dal 2-1 maturato all’andata a favore della squadra di Conceicao. Juve che dunque per qualificarsi dovrà assolutamente vincere allo Stadium. Match che ovviamente sarà visibile in tv, sia su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati, che su Mediaset che trasmetterà la partita in chiaro su Canale 5. Pirlo per questo incontro ha ritrovato delle pedine importanti e anche De Ligt è stato inserito nell’elenco dei convocati. L’unico dubbio sembra riguardare il centrocampo, con McKennie e Ramsey che si giocano una maglia. La partita Juventus-Barcellona sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), e Sky Sport canale 252. Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini. Per quanto riguarda Canale 5, la telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e Aldo Serena e anche in questo caso si potrà guardare il match in streaming attraverso Mediaset Play.Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, Ronaldo.Marchesín; Manafá, Sarr, Diogo Leite, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Taremi.

Juventus-Porto streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.