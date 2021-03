Juventus Porto, UCL: non ci siamo. Bianconeri sotto al primo tempo

Juventus Porto, Uefa Champions League: i bianconeri finiscono il primo tempo sotto di uno a zero senza reazioni.

Juventus Porto, Uefa Champions League: bianconeri già sotto alla fine del primo tempo. Poche azioni, nessuna – reale – reazione e una partita per adesso decisamente fallimentare. Nel secondo tempo bisognerà cambiare completamente approccio, di questo passo il passaggio del turno si complica sempre di più, ora si giocherà al massimo offensivo per riuscire a ribaltare un risultato in questo momento molto complicato i bianconeri, visto che già all’andata il porto ha vinto 2 a 1. Un brutto incubo che ricorda molto da vicino quello del Lione nella scorsa stagione. Ora i ragazzi dovranno reagire perché fino a questo momento non ci sono stati grandi reazioni. Un rigore ha già messo in difficoltà la squadra di Pirlo ma c’è ancora possibilità, cambiando passo e cercare di conquistare il passaggio del turno, servono due gol per andare ai supplementari.

