Juventus Porto, Pirlo a Sky bacchetta la squadra: il duro sfogo

Dichiarazioni di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky dopo Juventus Porto: ecco le parole del tecnico bianconero

Juventus Pirlo Porto/ A margine della gara contro il Porto, il tecnico Andrea Pirlo si è presentato ai microfoni di Sky per dare la sua disanima sull’uscita dagli ottavi di finale di Champions League. Ecco le parole del Maestro:

“Quando commetti quattro errori imperdonabili tra andata e ritorno in un ottavo di Champions League, ci sono molte probabilità che tu venga eliminato. Non abbiamo sfruttato a dovere la superiorità numerica dopo essere passati in vantaggio. Il Porto si difendeva con 6 uomini a protezione della loro area di rigore e quindi potevamo soltanto cercare le vie esterne, e in questo modo abbiamo creato i pericoli maggiori. Io vado avanti per la mia strada: con la Juve c’è in ballo un progetto pluriennale e sono convinto che questa squadra in futuro potrà togliersi molte soddisfazioni.”