Calciomercato Juventus, il ritorno di Kean: pronto lo scambio con l’Everton

Kean alla Juventus, calciomercato: le voci sul ritorno dell’attaccante si fanno sempre più insistenti. Sarebbe in ballo uno scambio con l’Everton

Calciomercato Juventus Kean Everton/ Già a gennaio la Juve aveva cercato in tutti i modi di acquistare una quarta punta che potesse far rifiatare un Alvaro Morata costretto agli straordinari in ampi scorci di stagione. Alla luce dell’infortunio al ginocchio di Paulo Dybala, il ventaglio di alternative a disposizione di Andrea Pirlo si è drasticamente ridotto: tolti Cristiano Ronaldo e l’ex Canterano, con Chiesa che non è propriamente un attaccante, è stato provato Dejan Kulusevski nel ruolo di seconda punta, con risultati piuttosto altalenanti.

Leggi anche –>Calciomercato, la Juventus “mette le ali”: si prepara l’assalto a Gosens

In estate si era paventata l’ipotesi di un possibile ritorno di Moise Kean, autore di una stagione sopra le righe con la maglia del Paris Saint Germain, dove si è ritagliato un ruolo da titolare, molte volte a discapito di Mauro Icardi. Il centravanti è ancora di proprietà dell’Everton, che lo ha solo prestato alla compagine parigina: ecco perché ci potrebbero essere delle importanti novità inerenti la futura destinazione dell’ex Juventus.