Calciomercato Juventus, rinnovo congelato: la firma non arriva

Calciomercato Juventus, rinnovo congelato al momento. Rimangono dubbi e tensioni sul suo futuro in bianconero. La situazione

Il rinnovo è congelato. Non è il momento, adesso, di parlarne. La situazione attorno a Paulo Dybala è sempre più intricata. E le condizioni del numero 10 bianconero non sembrano nemmeno aiutarlo: l’infortunio al ginocchio non è superato. E lui continua a lavorare per tornare in campo per il finale di stagione.

Ma la priorità, al momento, è un’altra. Come riporta calciomercato.it infatti, non ci sono novità sul rinnovo dell’attaccante argentino, che al momento, di fatto, resta in stand by. Una situazione di difficile interpretazione: anche se, una chiara lettura della stessa, era arrivata nella nostra esclusiva con l’ex direttore di Tuttosport Vittorio Oreggia: per lui non ci sarà nessun rinnovo.

LEGGI ANCHE: Juventus, nuovo stop in difesa per Pirlo: i tempi di recupero