Christillin: «Vinceremo la Champions quando non sarà un’ossessione»

Evelina Christillin ha sofferto come tutti i tifosi bianconeri dopo l’eliminazione della Champions League: «Credo in questo ciclo, la vinceremo quando non sarà più un’ossessione».

Al pari degli alti fan della Vecchia Signora ha avuto momenti struggenti martedì notte. Si è sfogata in chat con gli amici di fede bianconera, ma l’eliminazione è stata dura da digerire. ««Ho patito di più quella dello scorso anno. Avevamo passato un periodo così nero per colpa del virus che dentro di me speravo di avere un risarcimento dal calcio – Evelina Christillin -. In questa stagione, vista anche la situazione in campionato, siamo più allenati a non vincere sempre».

Christillin e il giudizio sulla Juventus