Calciomercato Juventus, occasione Aguero: sfida all’Inter per il Kun

Aguero alla Juventus, calciomercato: l’argentino, sempre più lontano dal City, potrebbe approdare in bianconero

Aguero Juventus calciomercato/ Potrebbe essere ai titoli di cosa l’esperienza di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City. L’attaccante argentino, infatti, è stato messo ai margini dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola, spedito più volte in panchina. Sembrano ridursi al lumicino le possibilità che il Kun possa rinnovare il suo contratto con la compagine inglese in scadenza il prossimo giugno: ecco perché sarebbe cominciata una contesa di mercato piuttosto accesa tra la Juventus e l’Inter, alla ricerca di un rinforzo importante in attacco per offrire ai rispettivi allenatori un profilo di qualità e di esperienza.

Leggi anche –> Isco alla Juventus, calciomercato: il Real Madrid ha fissato il prezzo

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive in un senso o nell’altro. Trai due club, quello che sembra essere in vantaggio è la Juventus, alla luce dei noti problemi finanziari che attanagliano l’Inter in questo preciso periodo storico. Il Kun sarebbe un rinforzo importante per la compagine bianconera, che risolverebbe in modo forse decisivo il problema di avere nelle propria rosa un vice Morata all’altezza.