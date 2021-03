Calciomercato Juventus, bianconeri e nerazzurri a caccia di sicurezze. Aguero va in scadenza e potrebbe diventare una opportunità.

Calciomercato Juventus, Aguero in scadenza di contratto con i Citizens alla fine potrebbe proprio scegliere la Serie A. Per molto tempo i bianconeri hanno seguito l’attaccante argentino e in questo momento la direzione sembra in Serie A, interesse anche da parte dell’Inter di Antonio Conte. Ma c’è sempre l’insidia degli spagnoli del Barcellona che potrebbero acquistare Aguero come erede designato dell’amico Messi che molto probabilmente, alla fine, scegliere il Manchester City dell’ex Guardiola nonostante il pressing del Psg.

Calciomercato Juventus, sfida a due per il pupillo di Guardiola

Alla fine il Kun potrebbe scegliere proprio la Serie A. L’interessa già ampiamente mostrato da parte del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici potrebbe risultare decisivo. Aguero, ormai attaccante di fama mondiale e di qualità sopraffina, lascerà i citizens a fine stagione, visto che andando in scadenza e dall’età certamente non più giovanissima, gli inglesi preferirebbero puntare altrove. Fra le pretendi rimane molto attiva il Barcellona che avrebbe necessità di colmare un vuoto decisamente difficile da replicare, quello che lascerà Lionel Messi dopo il suo addio. Affare in avvenire, ma Aguero avrebbe grande interesse anche per il campionato italiano, a contendersi il Kun c’è anche l’Inter di Antonio Conte a caccia di un altro attaccante di qualità.