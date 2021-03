Calciomercato Juventus, attenzione alta sul possibile scambio parigino

By

Calciomercato Juventus, a lanciare la possibilità è Laudisa della Gazzetta dello Sport: occhio allo scambio parigino per Ronaldo

“Davvero CR7 può lasciare la Juve? Secondo il Chiringuito c’è statoun contatto tra Florentino Perez e Jorge Mendes. Sarebbe clamoroso perché la rottura col Real nacque proprio per il rapporto tra Florentino e Cristiano. Occhio agli intrecci tra Parigi e Torino invece”. Carlo Laudisa, giornalista esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, ha commentato in questo modo le ultime notizie su Cristiano Ronaldo. Entrando, poi, nel dettaglio.

“I rinnovi di Mbappé e Neymar sono ancora in ballo. Non è da escludere uno scambio di stelle. Ma al momento parliamo solo di voci. Ronaldo, nonostante la debacle, ha un altro anno di contratto e le proprie strategie. Certo, bisogna stare attenti però perché CR7 è in cima ai pensieri di tutti”.

