Dragusin-Juventus, calciomercato: aria di rinnovo, c’è la data della firma

Calciomercato Juventus, rinnovo Dragusin: passi avanti importanti compiuti nelle ultime settimane. Spunta la data decisiva

Calciomercato Juventus Dragusin/ Importanti aggiornamenti in casa Juventus relativamente al futuro di Dragusin. Secondo quanto riportato in esclusiva da tuttojuve.com, lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per ratificare il prolungamento del contratto del rumeno: non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, ma il giovane difensore centrale dovrebbe percepire circa 800 mila euro a stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: c’è un ostacolo

Un rinnovo importante, per un calciatore che è stato schierato in alcune circostanza da Andrea Pirlo anche in prima squadra, dimostrando una personalità e un temperamento non indifferente. In occasione della gara casalinga di Coppa Italia contro il Genoa, ad esempio, è stato schierato come terzino destro nella difesa a 4, ma nelle numerose apparizioni con l’Under 23 ha dimostrato che il suo ruolo preferito è quello di centrale.